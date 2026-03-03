Die Lufthansa kündigte zudem für ihre gesamte Gruppe an, den Luftraum der Vereinigten Arabischen Emirate bis einschliesslich Freitag nicht zu nutzen. Das ist eine Verlängerung um zwei Tage gegenüber den bisherigen Ankündigungen.
Ebenfalls bis einschliesslich Freitag (6. März) wurden sämtliche Flüge von und nach Larnaka auf Zypern ausgesetzt. Die Airlines der Gruppe sollen auch den Luftraum des EU-Landes nicht nutzen.
Unverändert müssen die Gesellschaften bis einschliesslich Sonntag die Lufträume von Israel, Libanon, Jordanien, Irak, Qatar, Kuwait, Bahrain, Dammam und Iran meiden. Flüge nach Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil, Dammam und Teheran sind bis dahin ausgesetzt./ceb/DP/stw
(AWP)