Auswirkung des Ausfalls

Die Panne vom Mittwoch zwang die Lufthansa zur Aussetzung von Hunderten von Flügen weltweit. Ihr globales Flugbetriebszentrum befindet sich am Rande des Frankfurter Flughafens, so dass sich Schäden an den dortigen Leitungen auf die IT-Systeme der Lufthansa in der ganzen Welt auswirken. Die Flugsicherung musste Anflüge auf Frankfurt umleiten, um eine Überlastung zu verhindern.