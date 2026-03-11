Der Konzern will laut den Ankündigungen bis spätestens 14.00 Uhr einen Ersatzflugplan für den Streikzeitraum vorlegen. Dazu habe man einen internen Aufruf gestartet, um trotz des Streiks eine Mindestzahl von Flügen anbieten zu können. Die nicht bestreikten Flugbetriebe Discover Airlines und Lufthansa City Airlines würden ihr Programm planmässig absolvieren und nach Möglichkeit Zusatzflüge übernehmen. Beim ersten VC-Streik vor einem Monat waren an einem Tag mehr als 800 Flüge ausgefallen.
Das grosse Ganze
Der Gewerkschaft bot Niggemann erneut Gespräche über eine Gesamtlösung an. «Vielmehr sollten wir, statt die Entwicklungsmöglichkeiten der Lufthansa Classic durch Streiks weiter zu verschlechtern, Gespräche über die Modernisierung und die zukünftige Flottengrösse aufnehmen, was sich direkt und unmittelbar auf die Karriereperspektiven von Pilotinnen und Piloten auswirkt.»
Die Gewerkschaft hat die mehr als 5.000 Piloten der Flugbetriebe Lufthansa, Lufthansa Cargo und Lufthansa Cityline zu einem 48-Stunden-Streik aufgerufen, der um Mitternacht beginnen soll. Während es bei der Regionaltochter Cityline um eine Anhebung der Gehälter geht, streiten die Tarifpartner bei der Cargo und der Kerngesellschaft um höhere Betriebsrenten./ceb/DP/stw
(AWP)