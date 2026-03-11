Der Konzern will laut den Ankündigungen bis spätestens 14.00 Uhr einen Ersatzflugplan für den Streikzeitraum vorlegen. Dazu habe man einen internen Aufruf gestartet, um trotz des Streiks eine Mindestzahl von Flügen anbieten zu können. Die nicht bestreikten Flugbetriebe Discover Airlines und Lufthansa City Airlines würden ihr Programm planmässig absolvieren und nach Möglichkeit Zusatzflüge übernehmen. Beim ersten VC-Streik vor einem Monat waren an einem Tag mehr als 800 Flüge ausgefallen.