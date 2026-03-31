«Wir wollen früh vorbereitet sein», sagte Spohr laut der Zeitung mit Blick auf die Folgen des Kriegs im Nahen Osten. Zwar habe Lufthansa den Treibstoffbedarf zu 80 Prozent gegen Preisschwankungen abgesichert. Doch alleine für die verbleibende Treibstoffmenge würden die gestiegenen Kerosinpreise Mehrkosten von 1,5 Milliarden Euro ausmachen, so dass man um Preiserhöhungen nicht herumkomme. «Das wiederum wird sich auf die Nachfrage auswirken, es werden weniger Menschen reisen», wird der Lufthansa-Chef zitiert./ceb/DP/stw