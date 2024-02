Die Lufthansa rechnet mit starken Auswirkungen, wenn die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch ihren Warnstreik beim Bodenpersonal durchzieht. Mehr als Hunderttausend Passagiere würden von den Folgen eines Sonderflugplans betroffen sein, teilte die Fluggesellschaft am Montag mit. Dieser werde gerade erarbeitet. Das Unternehmen kritisierte das Vorgehen der Gewerkschaft scharf: «Noch vor Beginn der eigentlichen Verhandlungen ist der Streik auch in Länge und Ausmass völlig unverständlich», hiess es in der Erklärung.

05.02.2024 08:17