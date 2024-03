Die Lufthansa rechnet während des zweitägigen Warnstreiks ihres Bodenpersonals mit massiven Flugausfällen vor allem an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München. Am Donnerstag und am Freitag werden jeweils rund 1000 Flüge ausfallen und jeweils rund 100'000 Passagiere betroffen sein, wie ein Unternehmenssprecher am Dienstag in Frankfurt sagte.

05.03.2024 14:51