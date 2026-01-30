Nach Aussagen von Lufthansa-Chef Carsten Spohr aus dem Herbst will man die A380 noch mindestens fünf Jahre lang bis in die 2030er-Jahre fliegen. Der Konzern hatte sich bereits vor der Coronakrise von dem Riesenflugzeug verabschiedet, das insbesondere im Winter nur schwer mit ausreichend vielen Passagieren zu füllen ist. Lieferprobleme bei Boeing und Airbus nach dem Corona-Schock haben aber zu einem Revival des Riesenfliegers geführt, der aktuell von München auf die Langstrecke geht./ceb/DP/jha