Das Surfen im Internet soll für alle Statuskunden wie auch für Passagiere kostenfrei bleiben, die sich ein Nutzerkonto anlegen, kündigt Lufthansa an. Zum Investitionsvolumen machte das Unternehmen keine Angaben. Auch die Reihenfolge der Umrüstung von Teilflotten blieb zunächst unbekannt. Zur Lufthansa-Gruppe gehören auch die Gesellschaften Eurowings, Discover, Brussels Airlines, Austrian, Swiss und Ita.