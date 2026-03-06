Die Lufthansa hofft trotz des Iran-Kriegs in diesem Jahr auf noch bessere Geschäfte. Vorstandschef Carsten Spohr will das Flugangebot auf der Langstrecke ausbauen und den Gewinn im Tagesgeschäft deutlich steigern. Dazu beitragen soll das Sanierungsprogramm für die Kernmarke Lufthansa Airlines, die 2025 in die schwarzen Zahlen zurückkehrte. Zudem registriert die Lufthansa seit einigen Tagen eine stärkere Nachfrage auf den Strecken von und nach Asien und Afrika, da der Krieg die Drehkreuze der grossen arabischen Airlines Emirates und Qatar erfasst hat.