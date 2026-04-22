Der Lufthansa -Konzern streicht mit dem angekündigten Aus der Regionaltochter Cityline 20'000 Kurzstreckenflüge bis Oktober. Das entspreche einer Einsparung von rund 40'000 Tonnen Kerosin, dessen Preis sich seit Beginn des Iran-Krieges verdoppelt habe, teilte das Unternehmen in Frankfurt am Dienstagabend mit. Mit den Anpassungen sinke die Zahl unwirtschaftlicher Kurzstreckenflüge. Das Lufthansa-Angebot soll über den Sommer über die sechs Drehkreuze Frankfurt, München, Zürich, Wien, Brüssel und Rom optimiert werden. Passagiere hätten so weiterhin Zugang zum weltweiten Streckennetz.