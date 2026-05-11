CDU fordert bessere Rahmenbedingungen für Airlines

Ähnlich äusserte sich auch die hafen- und wissenschaftspolitische Sprecherin der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Susanne Grobien. «Die Anbindung an das internationale Drehkreuz Frankfurt ist für unsere Unternehmen essenziell», sagte sie laut Mitteilung. Rund 30.000 Arbeitsplätze, eine Bruttowertschöpfung von rund 2,3 Milliarden Euro und ein Steueraufkommen von knapp 600 Millionen Euro hingen direkt oder indirekt vom Flughafen ab, so die CDU-Politikerin.