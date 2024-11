Man sehe sich gezwungen, die Umsteigeverkehre aus der Region Leipzig/Halle am Drehkreuz in Frankfurt am Main zu konzentrieren, so die Sprecherin. Auf dieser Strecke soll das Angebot den Angaben nach verbessert werden. Bis zu fünf Flüge täglich soll es dann geben, aktuell sind es bis zu vier. München fliegt die Lufthansa bisher zweimal täglich an.