Die Gewerkschaft Verdi hat das Lufthansa-Bodenpersonal an mehreren deutschen Flughäfen dazu aufgerufen, am Mittwochmorgen ab 4 Uhr die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind die Bereiche Wartung sowie die Passagier- und Flugzeugabfertigung. Der Warnstreik soll am Donnerstag gegen 7.10 Uhr enden. Ein Flughafensprecher erklärte, dass die Lufthansa-Flüge am Donnerstag «nach jetzigem Stand» wieder planmässig starten sollen.