Fünfte Streikwelle überschattet 100. Jahrestag

Am ersten Streiktag vergangenen Freitag waren bereits hunderte Flüge ausgefallen. Der laufende Streik des Cockpit-Personals bei der Kernmarke Deutsche Lufthansa, der Lufthansa Cargo und bei der Regionaltochter Lufthansa Cityline, begann am Montag nach Mitternacht und soll am Dienstag kurz vor Mitternacht enden. Am Montag wurde zudem erstmals der Ferienflieger Eurowings für einen Tag bestreikt.