Ebenso in Zürich. Je sechs Flüge der Lufthansa zwischen Zürich und Frankfurt wurden annulliert, wie eine Sprecherin des Flughafens Zürich am Freitag zu Keystone-SDA sagte. Und in Genf wurden zwei Hin- und zwei Rückflüge nach Frankfurt und München gestrichen, wie es auf Anfrage hiess. München wird demnach nicht ab Zürich von der Lufthansa bedient. Die Swiss sowie zwei weitere Fluggesellschaften flogen Frankfurt auch am Freitag an.