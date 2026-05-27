Ausbleibende Treibstoff-Lieferungen durch die Strasse von Hormus würden durch Importe aus den USA und Afrika kompensiert. Zudem hätten europäische Raffinerien ihre Kerosin-Produktion auf das maximale Level hochgefahren.
Die Kunden könnten ohne Bedenken buchen, verspricht der Manager. «Sollte es wider Erwarten zu Treibstoffengpässen kommen und deshalb Flüge ausfallen, kann der Kunde wählen: Entweder wird er umgebucht oder er bekommt als Geld-zurück-Garantie den vollen Ticketpreis erstattet.» Dies gelte für sämtliche Airlines der Lufthansa Gruppe./ceb/DP/stk
(AWP)