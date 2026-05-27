Der Lufthansa -Konzern hat seinen Kunden versichert, dass sie im Sommer keine Flugausfälle wegen fehlenden Kerosins fürchten müssten. «An allen sechs europäischen Drehkreuzen der Lufthansa Group - Frankfurt, München, Zürich, Wien, Brüssel und Rom - sowie an anderen Flughäfen im Ausland gibt es von unseren Lieferanten keine Anzeichen dafür, dass die Treibstoffversorgung im Sommer gefährdet ist», erklärte Vorstandsmitglied Dieter Vranckx in einer Mitteilung.