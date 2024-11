Der Lufthansa -Konzern hat seinen Flugstopp nach Israel erneut verlängert. Wegen der weiterhin angespannten Sicherheitslage werden die Konzerngesellschaften den Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv bis einschliesslich 15. Dezember nicht anfliegen, wie das Unternehmen in Frankfurt mitteilte. Das gilt für die Airlines Austrian, Swiss und Brussels. Die Kern-Gesellschaft Lufthansa selbst wird in diesem Jahr gar nicht mehr nach Israel fliegen. Das Unternehmen nennt dafür betriebliche Gründe.