Die Lufthansa sieht sich von den weltweiten Computer-Problemen «zur Zeit gering» betroffen. Es könne zu «Verspätungen und einzelnen Ausfällen kommen», teilte die Fluggesellschaft in Frankfurt mit. Es gebe keine grösseren Auswirkungen wegen der IT-Probleme, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur, ohne Zahlen zu nennen. «Erheblich beeinträchtigt ist der Flugbetrieb am Flughafen BER.» Lufthansa bedauere die Unannehmlichkeiten für ihre Passagiere. Computer-Probleme führten am Freitag weltweit zu weitreichenden Störungen. In Deutschland mussten unter anderem die Flughäfen Berlin und Hamburg zu Ferienbeginn zeitweise den Betrieb einstellen./als/DP/zb