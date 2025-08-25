Swiss verwies auf Vorteile durch die bisherige Zusammenarbeit im Konzern, etwa bei der Netzplanung oder bei der Entwicklung der neuen Langstreckenkabine. Dank Synergien könne die Airline jährlich rund eine Milliarde Franken investieren - ein Volumen, das allein kaum möglich wäre, hiess es. «Swiss braucht die Lufthansa Group - und die Lufthansa Group braucht Swiss», erklärte ein Sprecher.