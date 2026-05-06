Im vergangenen Jahr hatte die Lufthansa vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten (bereinigtes Ebit) 1,96 Milliarden Euro verdient. Für 2026 hat sich der Vorstand eine deutliche Steigerung zum Ziel gesetzt, was bei der Lufthansa ein Plus von mehr als zehn Prozent bedeutet. Finanzchef Streichert hält das weiterhin für realistisch, «sofern es nicht zu Lieferengpässen beim Treibstoff oder zu weiteren Streiks kommt». Analysten hatten zuletzt hingegen mit einem Rückgang auf knapp 1,9 Milliarden Euro gerechnet.