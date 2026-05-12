Vor der Tür stehen Flugbegleiter der Cityline

Die Aktionäre des Konzerns hatten sich in der Messehalle erstmals seit 2019 wieder zu einer Hauptversammlung in Präsenz versammelt. Gefeiert wurde erneut der 100. Jahrestag zur Gründung der ersten Lufthansa. Kritische Fragen an den Vorstand drehten sich vor allem um die Versorgungssicherheit beim Kerosin sowie um die fortgesetzten Arbeitskämpfe mit den Crews der Kerngesellschaft Lufthansa und der abrupt stillgelegten Regionaltochter Cityline. «Niemand weiss, wie es weitergeht», klagt die freigestellte Flugbegleiterin Lydia Kowarzik, die mit ihren Kolleginnen draussen vor der Tür die Aktionäre auf ihre Probleme aufmerksam machen will.