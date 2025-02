Die Lufthansa will einen Teil der Flüge des Konzerns am Flughafen München selber abfertigen. Dazu will das Unternehmen 100 Prozent der Anteile am Bodenabfertiger Swissport Losch GmbH von den bisherigen Gesellschaftern Swissport Cargo Services Deutschland GmbH und Losch Airport Service München GmbH übernehmen.