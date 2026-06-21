Eine technische Panne bei der Flugsicherung Skyguide hat am Sonntag den Flugverkehr in Zürich beeinträchtigt. Es gab zwei Dutzend Ausfälle und zahlreiche Verspätungen. Grund für die Panne war die Sperrzone über dem Bürgenstock, die im Radarbild der Flugsicherung Skyguide zu einer Störung geführt hatte.