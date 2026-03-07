Der Flugraum über Bahrain sei ebenfalls gesperrt, gab der internationale Flughafen des Landes auf X bekannt. Auch im Irak kündigte die Behörde für zivile Luftfahrt an, dass die Schliessung des Luftraums verlängert werde. Diese soll nun vorerst bis Dienstagmittag andauern. Es handle sich um eine Vorsichtsmassnahme wegen der Sicherheitslage und der aktuellen Entwicklungen in der Region.
Flugverkehr in Dubai nach Zwischenfall wiederaufgenommen
In Dubai wurde der Flugverkehr aus Sicherheitsgründen zwischenzeitlich eingestellt. Arabische Fernsehsender zeigten Bilder, wie eine Drohne an dem Flughafen einschlägt und es zur Explosion kommt. Bald darauf teilten der Flughafen und die Fluggesellschaft Emirates aber mit, der Betrieb laufe teils wieder. Dubais Medienbüro berichtete von einem «kleinen Vorfall» durch herabfallende Trümmer, nannte dazu aber keinen Ort und keine Details.
Wegen der Eskalation des Konflikts sitzen seit dem vergangenen Wochenende derzeit noch Zehntausende Menschen im Nahen Osten fest, die dort Urlaub machten oder einen der dortigen Flughäfen als Drehkreuz nutzen wollten. Viele Staaten dort hatten ihren Luftraum zeitweilig komplett geschlossen. Inzwischen sind begrenzt wieder Flüge möglich. Die Gefahr iranischer Angriffe im Land und in der Region besteht indes weiterhin.
(AWP)