Der Flugverkehr an den deutschen Flughäfen läuft nach Einschätzung des Branchenverbands BDL in diesem Sommer deutlich stabiler als im vergangenen Jahr. "Im Interesse eines stabilen Flugbetriebs haben wir die Anstrengungen für einen reibungslosen Sommerreiseverkehr verstärkt. Diese Massnahmen zeigen Wirkung", erklärte BDL-Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow am Dienstag.

08.08.2023 10:34