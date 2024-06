Das Abkommen tritt in Kraft, sobald Bangladesch die notwendigen Schritte für den Abschluss und die Inkraftsetzung vollzogen hat. Der Bund strebe möglichst viele verkehrsrechtliche Anbindungen an interkontinentale Destinationen an, hiess es weiter. Die Schweiz hat mit über 150 Ländern ein bilaterales Luftverkehrsabkommen abgeschlossen.