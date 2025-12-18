Lukaschenko gilt als engster Verbündeter Putins. Belarus (ehemals Weissrussland) steht im Moskauer Angriffskrieg fest an der Seite Putins, hatte das Gebiet des Landes russischen Truppen für Angriffe auf die Ukraine überlassen und lässt auch Rüstungsgüter für die Invasion produzieren. Die EU und die Ukraine sehen Lukaschenko als Unterstützer Putins in dem Krieg. Wegen der wachsenden Spannungen mit dem Westen vereinbarten Putin und Lukaschenko die Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus - angeblich als Schutz vor einer Bedrohung des Landes durch die Nato-Staaten./bal/DP/stw