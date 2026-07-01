Das Menschenrechtszentrum Wjasna zählt derzeit mehr als 800 politische Gefangene in Belarus. Zuletzt hatten die USA mehrfach die Freilassung politischer Gefangener in Belarus erreicht. Im Dezember vergangenen Jahres wurde etwa die prominente Oppositionelle Maria Kolesnikowa mit mehr als 120 weiteren politischen Gefangenen aus dem Gefängnis entlassen - im Gegenzug für die Aufhebung von Sanktionen.