Die LUKB ist seit 2020 an der Fundamenta Group Holding beteiligt und hält aktuell 26,8 Prozent. Man werde den durch die Veräusserung der Fundamenta-Immobiliensparte erzielten Gewinn als ausserordentlichen Ertrag verbuchen und diesen Erfolg zur Stärkung des Eigenkapitals verwenden, teilte die Bank nun am Donnerstag in einem separaten Communiqué mit.