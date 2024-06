Im April hatten die Mehrheitsaktionäre und Gründer der ehemaligen Fundamenta, David Garcia und Javier Garcia, die Immobiliensparte und Namensrechte der Fundamenta Group an Swiss Prime Site (SPS) verkauft. Per 1. Juni würden sie nun die Anteile an Belvédère Asset Management an die frühere Eigentümerschaft, die Familie Marxer, verkaufen, heisst es in einer Mitteilung der Familie vom Mittwoch.