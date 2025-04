Der Risikopolitik, Liquidität und Sicherheit der Bank werden in der neuen Eignerstrategie im Sinne des Kantons Luzern und seiner Bevölkerung in besonderem Masse Rechnung getragen, wie die Bank am Dienstag mitteilte. So soll denn auch die Eigenmittelausstattung mit einer Gesamtkapitalquote von mehr als 19 Prozent weiterhin oberhalb der Vorgaben der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) liegen. Per Ende März 2025 lag diese Quote bei der LUKB bei 19,3 Prozent.