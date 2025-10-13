Der Zinssatz (Coupon) wird laut Mitteilung vom Montag für die Dauer der nächsten Fünfjahresperiode entsprechend den Anleihebedingungen am 13. November 2025 basierend auf dem dann geltenden 5-jährigen Kapitalmarktsatz (Swap-Satz) neu fixiert, dazu kommt eine Marge von 1,8741 Prozent. Derzeit wird das Papier zu 1,80 Prozent verzinst.
Die AT1-Anleihe kann durch die Emittentin künftig nach freiem Ermessen unter Einhaltung einer 30-tägigen Kündigungsfrist und vorbehältlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörde alle 5 Jahre, frühestens am 13. November 2030 zurückgezahlt werden.
pre/uh
(AWP)