Der Zinssatz (Coupon) wird laut Mitteilung vom Montag für die Dauer der nächsten Fünfjahresperiode entsprechend den Anleihebedingungen am 13. November 2025 basierend auf dem dann geltenden 5-jährigen Kapitalmarktsatz (Swap-Satz) neu fixiert, dazu kommt eine Marge von 1,8741 Prozent. Derzeit wird das Papier zu 1,80 Prozent verzinst.