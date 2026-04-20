Die Meko-Plattform ist ein modulares Kriegsschiffs-Konzept, das ursprünglich in Deutschland entwickelt wurde und sich flexibel mit unterschiedlichen Waffen-, Sensor- und Missionssystemen ausrüsten lässt. Das Programm ist ausdrücklich als Projekt für Technologietransfer und industrielle Stärkung in Brasilien angelegt. Die Vereinbarung über den Bau der ersten vier Fregatten in Brasilien hatte einen Umfang von umgerechnet rund zwei Milliarden Euro./ro/DP/stw