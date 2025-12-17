Lula sagte, er werde nach Foz do Iguaçu in der Hoffnung fahren, dass das Abkommen in Brüssel zuvor genehmigt wird. Sollte dies nicht gelingen, werde er fortan hart bleiben. Die Mercosur-Staaten hätten bei den Verhandlungen alles akzeptiert, was diplomatisch möglich gewesen sei. Für die EU-Staaten sei der Vertrag viel günstiger als für den südamerikanischen Staatenbund. Man habe ein Zeichen für den Multilateralismus setzen wollen.