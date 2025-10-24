Kurz vor einem möglichen Treffen mit US-Präsident Donald Trump hat der brasilianische Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva die jüngsten US-Militärangriffe gegen mutmassliche Drogenschmuggler vor den Küsten Südamerikas kritisiert. «Wenn sich das durchsetzt, glaubt jeder, er könne in das Territorium des anderen eindringen, um zu tun, was er will», sagte Lula laut einem Bericht des Fernsehsenders TV Globo auf einer Reise nach Indonesien. «Wo bleibt dann der Respekt vor der Souveränität der Länder?»