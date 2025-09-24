Die Umweltorganisation WWF sprach von einem «Paradigmenwechsel» in der Klima- und Naturfinanzierung. Das brasilianische Startkapital könne helfen, neben klassischen Geberstaaten auch Länder mit grossen Tropenwaldflächen sowie private Investoren einzubinden. Die Welt sei jedoch «gefährlich vom Kurs abgekommen» bei dem von 140 Staaten erklärten Ziel, die Entwaldung bis 2030 zu stoppen. Allein 2024 seien 6,7 Millionen Hektar Primärwald verloren gegangen. Unzureichende Finanzierung bleibe ein zentrales Hindernis. Andere Regierungen müssten nun nachziehen und ebenfalls in den Fonds investieren, forderte WWF.