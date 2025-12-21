Lula: Viele Länder wollen Abkommen mit Mercosur schliessen

Am Mittwoch hatte Lula der EU noch ein Ultimatum gestellt: «Wenn wir es jetzt nicht tun, wird Brasilien keinen Deal mehr machen, solange ich Präsident bin», sagte er auf einem Regierungstreffen. Davon rückte er nun ab. Allerdings machte er deutlich, dass die Mercosur-Staaten durchaus auch Alternativen haben. «Die Welt ist begierig darauf, Abkommen mit dem Mercosur zu schliessen. Es gibt viele Länder, die ein Abkommen mit dem Mercosur schliessen wollen», sagte er.