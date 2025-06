Die Aktie von Lululemon Athletica erlebte kürzlich einen Kursrückgang. Am letzten Handelstag sank der Preis um 2,78 Prozent auf 228,65 Dollar, nachdem er zuvor bei 235,20 Dollar lag. Der Rückgang spiegelt sich auch in der bisherigen Jahresperformance wider, die mit -38,50 Prozent deutlich negativ ausfällt. Im Vergleich dazu hat die Aktie in den letzten 52 Wochen eine Performance von -24,91 Prozent gezeigt.