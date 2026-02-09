Eine Milliarde Euro für Ausbau

«Wir stellen in unseren Erhebungen auch fest, dass sich unser Einzugsgebiet in der Grossregion zunehmend erweitert», sagte der Airport-Chef. So sei es keine Seltenheit mehr, dass Passagiere aus Frankreich und Deutschland mehr als 100 Kilometer Anreisestrecke zum Flughafen haben.