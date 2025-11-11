Swatch-Chef Nick Hayek hingegen kritisierte den Auftritt der Gruppe der Schweizer Wirtschaftsführer scharf. Diese hätten sich in eine «Position der Schwäche» begeben, sagte er verschiedenen Zeitungen. Hayek bezeichnete das Treffen als «Hofieren». «Der einzige König, dem ich hofiere, ist der Kunde», sagte er. Die Schweiz sollte selbstbewusster auftreten und kämpfen. Swatch habe sich mit der Situation längst arrangiert und die Preise in den USA entsprechend erhöht. Letztlich würden die US-Konsumenten die Zölle bezahlen.