Ein starker Halbjahresabschluss des Schmuck- und Uhrenherstellers Richemont geben dem Luxusgütersektor am Freitag Rückenwind. Die Aktien von Richemont legen stark zu und auch Swatch sowie die Titel des Branchenprimus LVMH stehen im schwachen Börsenumfeld im Plus. Besonders gut aufgenommen werden die Signale einer Erholung in China sowie die trotz hoher Zölle gute Entwicklung in den USA.