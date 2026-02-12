Eine robuste Nachfrage nach seinen Birkin-Taschen liefert dem französischen Luxuskonzern Hermes weiter Rückenwind. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 Prozent auf rund 16 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Bereinigt um Währungsschwankungen fiel das Wachstum mit 8,9 Prozent noch stärker aus, dabei übertraf der Konzern im Schlussquartal auch die Erwartungen von Analysten. Für die Aktie des EuroStoxx-50-Schwergewichts ging es daraufhin zuletzt um rund 2,7 Prozent auf 2.178 Euro nach oben.