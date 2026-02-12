Aufs Gesamtjahr gesehen übertraf Hermes auch beim operativen Gewinn die Markterwartungen. Trotz ökonomischer sowie geopolitischer Unsicherheiten bestätigten die Franzosen ihre Mittelfristziele. Fürs vergangene Jahr soll an die Aktionäre eine Dividende von 18 Euro je Aktie ausgeschüttet werden, das ist spürbar weniger als Analysten erhofft hatten. Derweil dreht der Luxuskonzern weiter an der Preisschraube: Im neuen Jahr seien die Preise bisher im Schnitt um fünf bis sechs Prozent erhöht, teilte Hermes mit.