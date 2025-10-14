Das Geschäft der umsatzstärksten Mode- und Ledersparte ging dabei im dritten Quartal nicht so stark zurück wie von Experten befürchtet. Alle anderen Sparten verzeichneten Zuwächse. In New York legten LVMH-Hinterlegungsscheine in der Folge um mehr als zwei Prozent zu.
Für die ersten neun Monate ergibt sich nach dem schwachen ersten Halbjahr im Zuge einer schwächeren Nachfrage insgesamt aber ein organischer Umsatzrückgang um zwei Prozent auf rund 58,1 Milliarden Euro. Angesichts ungünstiger Wechselkurse lag der Rückgang insgesamt sogar bei vier Prozent./jha/he
(AWP)