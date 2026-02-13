Die Lage in Asien bleibe schwierig, teilte L'Oreal mit. Dies spürt der Konzern insbesondere in seiner Luxussparte mit Marken wie Lancôme und Yves Saint Laurent. Die Ergebnisse in dem Segment verbesserten sich zwar in der zweiten Jahreshälfte, wurden jedoch weiterhin gebremst durch einen anhaltenden Rückgang im Reiseeinzelhandel in Asien. Der Umsatz der Sparte stieg um 4,5 Prozent und lag damit unter den Erwartungen.