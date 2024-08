Auch beim um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen rechnet Ferrari jetzt mit mehr. Statt mehr als 2,45 Milliarden Euro sollen es nun mehr als 2,5 Milliarden werden. Analysten hatten ohnehin schon Werte in diesen Bereichen auf dem Zettel. Die Aktie stieg in Mailand um 5,5 Prozent auf 401,30 Euro. Damit rückt das Papier wieder näher an sein Rekordhoch aus dem März bei gut 410 Euro heran.