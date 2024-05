Mehr Ertrag pro Übernachtung

Positiv hervor hob Bütikofer, dass sich Luzern als «Premium-Destination» behaupten konnte. So seien die Hotelpreise 2023 16 Prozent höher gewesen als im Jahr zuvor. Und es sei in den letzten Jahren viel in den Tourismus investiert worden. «Man glaubt an die Destination», sagte er.