Im ersten Quartal schrumpfte der Gesamtumsatz im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 20,3 Milliarden Euro, wie der Konzern am Montag nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Bereinigt um Übernahme- und Währungseffekte betrug der Rückgang drei Prozent. In der Leder- und Modesparte mit den Marken Louis Vuitton und Christian Dior fiel der organische Erlös um fünf Prozent auf rund zehn Milliarden Euro. Damit enttäuschte das Unternehmen auf ganzer Linie. Experten hatten sowohl konzernweit als auch in der wichtigsten Sparte mit mehr gerechnet.