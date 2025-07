Der Umsatz ging im ersten Halbjahr um 4 Prozent auf 39,8 Milliarden Euro zurück, aber «LVMH beweist im aktuellen Umfeld Stärke», so CEO Bernard Arnault, der in der Mitteilung des Konzerns zitiert wird: «Wir gehen mit grosser Wachsamkeit in die zweite Hälfte des Jahres und ich bin zuversichtlich, dass LVMH langfristig ein enormes Potenzial hat», sagte Arnault weiter.