Gleichwohl waren Investoren am Dienstag nach Börsenschluss verstimmt: Hatte die Aktie unmittelbar nach Bekanntgabe der Ergebnisse noch rund 60 Prozent zugelegt, musste Finanzchefin Erin Brewer kurz darauf in einer Telefonkonferenz mit Analysten einen gravierenden Fehler in der Pressemitteilung zu den Geschäftszahlen einräumen: So werde die bereinigte Ebitda-Marge im laufenden Jahr um 50 Basispunkte steigen und nicht wie zunächst mitgeteilt um 500 Basispunkte, erklärte sie. Die Lyft-Aktie gab daraufhin einen Grossteil ihrer Zuwächse wieder ab.